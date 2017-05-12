Цена на золото растет на фоне политических опасений в США, акции снизились

Цена на золото растет вторую сессию подряд в пятницу, так как политическая неопределенность в США после увольнения главы ФБР Джеймса Коми оказала давление на доллар, а акции снизились.

В 12.57 золото торговалось по $1.228,95 за тройскую унцию по сравнению с $1.224,35 за унцию при закрытии торгов в четверг. Во вторник цены на металл снизились до минимумов восьми недель - $1.213,81 за унцию.

Фьючерсы на золото в США подорожали на $4,9 до $1.229,1 за унцию.

Серебро торговалось по $16,39 за унцию по сравнению с $16,29 к закрытию торгов в четверг, платина стоила $920,50 по сравнению с $914,50, палладий - $806,70 против $801,50.

Президент США Дональд Трамп столкнулся с сопротивлением в четверг, после того как назвал бывшего главу ФБР Джеймса Коми "пижоном". Нападку быстро отразили высокопоставленные сенаторы и исполняющий обязанности главы ФБР Эндрю Маккейб, пообещавший, что расследование российского следа в американской предвыборной кампании продолжится.

"Любое заявление Трампа имеет вес, оказывает влияние на рынки и может повлиять на динамику котировки золота в краткосрочной перспективе -, сказал аналитик Барнабас Ган из OCBC, - однако начиная со второго полугодия цены на металл должны будут зависеть от состояния доллара и уровня процентной ставки... В этом году мы ожидаем еще два повышения ставки ФРС, которые будут способствовать снижению цен на золото".

Доллар в пятницу торговался ниже максимума восьми недель к иене.

Спотовые цены на золото снизились до $1.209 за унцию при сохранении тенденции к снижению с максимума 17 апреля в $1.295,42, сказал технический аналитик Рейтер Ван Тао.