Цены на золото стабильны

Цены на золото стабилизировались во вторник, так как инвесторы заняли выжидательную позицию после взрыва смертника в Манчестере. В результате теракта погибли как минимум 22 человека, ещё 59 получили ранения.

Взрыв прогремел после концерта американской певицы Арианы Гранде в понедельник.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала, что произошедшее расценивается как террористическая атака. Если эта версия подтвердится, это станет самой смертоносной атакой боевиков в Великобритании с момента взрывов в Лондоне в июле 2005 года, когда погибли 52 человека.

"На данный момент цены на драгоценные металлы относительно стабильны, вопреки трагическим новостям из Манчестера", - сообщил Эдвард Меир, аналитик из INTL FCStone.

В 12.50 золото торговалось по $1.261,15 за тройскую унцию по сравнению с $1.260,06 за унцию при закрытии торгов в понедельник.

Фьючерсы на золото в США подешевели на $0,6 до $1.260,9 за унцию. Серебро торговалось по $17,17 за унцию по сравнению с $17,12 к закрытию торгов в понедельник, платина стоила $948,90 по сравнению с $946,00, палладий - $772,22 против $770,50.

Цены поддержала политическая напряжённость в США, вызванная политическим скандалом вокруг президента Дональда Трампа, и слабый курс доллара к евро. "Новости из Вашингтона, скорее всего, будут оказывать продолжительную поддержку металлу", - сообщил в своём отчёте Сэм Лафлин из MKS.