Цены на золото обновили пик 2 недель

Цены на золото достигли максимумов двух недель в среду на фоне падения азиатских акций и снижении доллара при политической неопределённости после сообщения о том, что президент США Дональд Трамп просил ФБР прекратить расследование в отношении своего бывшего советника по национальной безопасности.

В 13.03 золото торговалось по $1.245,81 за тройскую унцию по сравнению с $1.236,40 за унцию при закрытии торгов во вторник.

Фьючерсы на золото в США подорожали на $9,4 до $1.245,8 за унцию. Серебро торговалось по $16,89 за унцию по сравнению с $16,82 к закрытию торгов во вторник, платина стоила $941,30 по сравнению с $937,50 палладий - $789,00 против $793,50.

Президент США Дональд Трамп просил теперь уже бывшего директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении советника Белого дома по национальной безопасности Майкла Флинна о его связях с Россией, сообщил источник, который видел служебную записку Коми.

В связи с запиской возникли вопросы о вмешательстве Трампа в федеральное расследование. Белый дом опроверг подобные заявления.

"Мы наблюдаем характерное снижение доллара в связи с риторикой Трампа, - сообщил аналитик из OCBC Барнабас Ган. - Спрос на актив-убежище ввиду заявлений президента США и геополитической напряжённости, в основном вызванной тестами ракет в КНДР, поддерживает котировки золота".

Индекс доллара США опустился до минимума с 9 ноября и к 13.03 МСК находился вблизи 98.020.

Индекс MSCI, показывающий динамику рынков Азиатско-Тихоокеанского региона без учёта Японии, снизился на 0,5 процента.