Рынок акций Китая показал максимальный недельный рост за 2,5 месяца

Основные фондовые индексы Китая повысились в пятницу и продемонстрировали максимальный недельный рост за более чем два месяца, возглавляемые акциями инфраструктурных и сырьевых компаний.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 0,5 процента до 3.413,49 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,4 процента и завершил торги на отметке 3.196,70 пункта.

За эту неделю CSI вырос на 1,5 процента, тогда как SSEC прибавил 1,8 процента. Оба индекса показали лучшие результаты с недели, завершившейся 25 ноября.

Реакция рынка на лучшие, чем ожидалось, торговые данные из Китая за январь была достаточно сдержанной.

Новости о том, что президент США Дональд Трамп во время состоявшегося в четверг телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином согласился придерживаться политики "одного Китая", также, по-видимому, не оказали существенного влияния на настроения инвесторов.

Большинство секторов укрепили позиции вслед за акциями компаний, занятых в инфраструктурном и энергетическом секторах.

Акции компаний малой капитализации взяли паузу на фоне фиксации прибыли инвесторами. Однако индекс ChiNext, в который входят бумаги стартапов, поднялся на 1,5 процента, показав лучший недельный рост с середины октября.

Фондовый рынок Гонконга завершил сегодняшние торги на максимуме трех с половиной месяцев, получив поддержку от роста Уолл-стрит ввиду обещаний снижения налогов, а также притока капитала из Китая.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 0,2 процента до 23.574,98 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 0,5 процента, закрывшись на отметке 10.125,21 пункта.

По итогам этой недели основной индекс повысился на 1,9 процента.

Энергетический сектор прибавил 1,3 процента благодаря акциям таких тяжеловесов, как PetroChina Co Ltd и China Shenhua Energy Co Ltd.

Бумаги сырьевых компаний сумели отыграть первоначальные потери и подорожали на 0,2 процента к закрытию торгов на фоне восстановления цен на сырье.

Акции застройщиков коснулись максимума трех месяцев, но затем отступили, снизившись на 0,3 процента.