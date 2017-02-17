Рынки акций Китая и Гонконга завершили торги в минусе

Китайские фондовые индексы снизились к концу торгов пятницы, поскольку инвесторы распродавали акции брокерских фирм и бумаги недавно зарегистрированных на бирже компаний, нивелировав большую часть сформированного за эту неделю роста.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 0,6 процента до 3.421,44 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,9 процента и завершил сессию на отметке 3.202,08 пункта.

По итогам прошедшей недели как CSI, так и SSEC просели на 0,2 процента.

Большинство секторов сдали позиции. Акции компаний, занятых в секторе инфраструктуры, понесли наибольшие потери за последние более чем два месяца.

Рост наблюдался в бумагах потребительского сектора - акции ряда производителей алкогольных напитков выросли до семимесячных максимумов на фоне повышения цен на продукты.

Фондовый рынок Гонконга также закрыл пятничные торги в минусе на фоне ослабления притока капитала из Китая и фиксации прибыли инвесторами после вчерашнего роста до пика 18 месяцев.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 0,3 процента до 24.033,74 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,9 процента, закрывшись на отметке 10.360,13 пункта.

За эту неделю основной индекс вырос на 1,9 процента, а оборот рынка достиг максимума с недели, завершившейся 28 августа 2015 года.

Секторы повсеместно снизились, а в лидерах падения оказались акции телекоммуникационных и промышленных компаний.