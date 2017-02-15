Китайский рынок акций снизился, Гонконг достиг пятимесячного пика

Китайские фондовые индексы к концу торгов среды растеряли утренний рост и ушли в минус вслед за акциями компаний технологического и сырьевого секторов, которые взяли передышку после недавнего сильного ралли.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 0,4 процента до 3.421,71 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,2 процента и закрылся на отметке 3.212,99 пункта.

Большинство секторов сдали позиции, в лидерах падения акции сырьевых и промышленных компаний

Индекс ChiNext, в который входят бумаги стартапов, снизился на 0,9 процента, показав наибольший спад с 24 января.

В то же время бумаги банков выросли на 1 процент, а Шанхайский индекс госпредприятий прибавил 1,8 процента.

Фондовый рынок Гонконга достиг пятимесячного пика после того, как вчерашние комментарии главы ФРС Джанет Йеллен в отношении экономики США и повышения процентных ставок отправили индексы Уолл-стрит к рекордным максимумам.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 1,2 процента до 23.994,87 пункта, ранее в ходе торгов поднявшись до максимума с 9 сентября. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 1,8 процента, закрывшись на максимальной отметке с ноября 2015 года - 10.436,04 пункта.

Йеллен сказала во вторник, что Федеральной резервной системе, вероятно, потребуется повысить ставки на ближайших заседаниях, в противном случае регулятор будет вынужден ужесточать политику быстро, что может привести к рецессии.

Некоторые аналитики ожидают повышения ставок на мартовском заседании ФРС.

Акции финансового сектора подорожали на 1,9 процента к закрытию торгов до максимума 18 месяцев.