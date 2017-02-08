Китайский рынок акций вырос до пика почти 1 месяца, Гонконг закрылся на максимуме 3,5 месяцев

Китайский фондовый рынок вырос до максимума почти одного месяца в среду благодаря сильному ралли финансовых акций, которое свело на нет первоначальное беспокойство, связанное с публикацией данных о падении валютных резервов страны ниже психологически важного уровня.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 0,5 процента до 3.383,2 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,4 процента и завершил торги на отметке 3.166,98 пункта, максимуме с 11 января.

Объем валютных резервов Китая по итогам января неожиданно упал ниже психологически важной отметки в $3 триллиона впервые за почти шесть лет.

В начале торгов на рынке преобладал понижательный тренд, но настроения улучшились, когда некоторые инвесторы обратили внимание на то, что падение резервов в за январь оказалось наименьшим за последние семь месяцев. Это позволяет предположить, что ужесточение контроля за оттоком капитала начинает давать результаты.

Большинство секторов укрепили позиции. В лидерах роста оказались акции брокерских фирм, которые опубликовали неоднозначные результаты за январь.

Бумаги First Capital Securities подорожали на 10 процентов, продемонстрировав лучшую динамику с 28 июня 2016 года.

Фондовые индексы Гонконга отыграли первоначальные потери и завершили торги на максимумах трех с половиной месяцев, поддерживаемые акциями китайских застройщиков и брокеров.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 0,7 процента до 23.485,13 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 1,1 процента, поднявшись до 9.955,34 пункта.

Индекс, отслеживающий акции китайских компаний, занятых в секторе недвижимости, повысился на 5,6 процента, показав наиболее существенный однодневный рост за последние 11 месяцев.

Стоимость бумаг китайского застройщика China Vanke Co Ltd подскочила на 3,8 процента, после того как компания сообщила об увеличении продаж почти на 90 процентов в январе по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Финансовый сектор поднялся на 1,1 процента до максимума с прошлого сентября и максимального уровня закрытия с конца 2015 года, чем способствовал рост акций китайских брокерских фирм.

Большинство секторов укрепились, но бумаги энергетических компаний просели на фоне падения цен на нефть.