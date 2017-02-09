Акции Шанхая закрылись на пике 2 месяцев благодаря надеждам на реформы

Фондовые индексы Шанхайской биржи завершили торги четверга максимальным значением за последние два месяца, получив поддержку производителей стекла и цемента после того, как правительство сигнализировало о намерении сократить перепроизводство в секторе строительных материалов.

Индекс "голубых фишек" CSI300 вырос на 0,4 процента до 3.396,29 пункта, а Shanghai Composite прибавил 0,5 процента до 3.183,18 пункта.

Цао Сюэфэн, глава исследований в Huaxi Securities, сказал, что сигналы от властей о намерении сократить перепроизводство стройматериалов поддержали акции соответствующих компаний.

В среду государственные СМИ Китая сообщили, что Сюй Лэцзян, заместитель министра промышленности и информатизации КНР, сказал, что Китай проведёт дополнительные реформы в секторе строительных материалов для стороны поставщиков.

Эти реформы считались главной причиной резкого скачка акций многих сталелитейных и угледобывающих компаний в прошлом году, поскольку ограничение поставок может способствовать росту цен и улучшению результатов котируемых компаний.

Настроения рынка поддержал и отскок акций компаний с малой капитализацией с недавних минимумов. Индекс стартапов ChiNext вырос на 0,6 процента почти до месячного максимума.

Большинство секторов улучшили позиции, главным образом вперёд вышли игроки в сфере недвижимости и инфраструктуры.

Тем временем акции Гонконга обновили максимум четырёх месяцев, поскольку ожидания дальнейшего обесценения юаня заставили китайских инвесторов вкладываться в акции Гонконга.

Индекс Hang Seng в ходе торгов поднимался до отметки 23.644,63 пункта, наивысшего значения с 11 октября 2016 года.

Индекс завершил торги ростом на 0,2 процента, а индекс Hong Kong China Enterprises показал максимальное значение с ноября 2015 года, прибавив 1,2 процента.

Почти все сектора укрепились к закрытию торгов, при этом акции промышленного сектора показали один из лучших результатов.