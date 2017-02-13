Рынок акций Китая обновил максимумы 2 месяцев, Гонконг закрылся на 4-месячном пике

Основные фондовые индексы Китая завершили четвертую сессию подряд в плюсе, достигнув в понедельник новых двухмесячных максимумов благодаря росту акций сектора материалов вслед за ценами на сырье.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 0,7 процента до 3.436,28 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,6 процента и закрылся на отметке 3.216,84 пункта.

Поддержку рынку оказало, среди прочего, ралли в ценах на металлы в минувшие выходные.

Акции производителей металлов заметно выросли, при этом бумаги Jiangxi Copper подорожали на 3,5 процента до максимума двух с половиной месяцев, на фоне резкого скачка вверх цен на медь после того, как BHP Billiton объявила о форс-мажорных обстоятельствах в связи с забастовкой на крупнейшей в мире медной шахте в Чили.

Большинство секторов укрепили позиции, тогда как акции энергетических компаний и компаний, занятых в сфере недвижимости, оказались в числе отстающих.

Фондовый рынок Гонконга завершил торги понедельника на максимуме четырех месяцев, поддерживаемый акциями сектора материалов и притоком капитала из Китая.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 0,6 процента до 23,710.98 пункта, максимума закрытия с 11 октября. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 1,3 процента, закрывшись на отметке 10.257,84 пункта, максимуме с конца ноября 2015 года.

Большинство секторов повысились вслед за акциями сырьевых и промышленных компаний. Бумаги застройщиков снизились на 0,4 процента после роста до пика трех с половиной месяцев в предыдущую сессию.