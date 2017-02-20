Китайские "голубые фишки" пережили лучший день за полгода, Гонконг достиг пика 18 месяцев

Китайский индекс "голубых фишек" продемонстрировал в понедельник максимальный однодневный рост на последние шесть месяцев после сообщений СМИ о том, что средства пенсионных фондов могут начать поступать на фондовые рынки страны уже на этой неделе.

Улучшению настроений инвесторов также способствовали новые правила, которые были представлены регуляторами в пятницу вечером и призваны ограничить "излишний" или "часто повторяемый" сбор средств со стороны некоторых котирующихся на бирже компаний.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 1,5 процента до 3.471,39 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 1,2 процента и закрылся на отметке 3.239,96 пункта - максимуме с 9 декабря.

Большинство секторов вышли в плюс. В лидерах роста оказались акции потребительских компаний и банков, тогда как акции компаний малой капитализации отставали от рынка.

Фондовый рынок Гонконга завершил торги понедельника на максимуме 18 месяцев, получив поддержку от подъема китайского фондового и сырьевого рынков.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 0,5 процента до 24.146,08 пункта, максимума закрытия с 11 августа. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 0,8 процента, закрывшись на отметке 10.445,48 пункта.

Практически все секторы укрепили позиции к закрытию торгов, возглавляемые потребительскими акциями. Бумаги энергетических компаний подорожали на 1 процент благодаря росту цен на уголь и нефть.

Акции HNA Group подскочили в цене на 17,5 процента на фоне новостей о том, что компания приобрела немногим более 3 процентов акций Deutsche Bank и сообщила, что продолжит покупать бумаги немецкого кредитора.