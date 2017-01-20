Фондовый рынок Китая вырос после данных о ВВП, Гонконг в минусе

Фондовый рынок Китая завершил волатильную неделю на оптимистичной ноте, поскольку основные индексы выросли за счёт повышения "голубых фишек" на фоне данных о превзошедшем ожидания росте ВВП.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 0,8 процента до 3.354,89 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,7 процента и завершил сессию на отметке 3.123,14 пункта.

За неделю CSI300 набрал 1,1 процента, а SSEC - 0,3 процента.

Настроение рынка улучшилось к концу волатильной недели благодаря данным о росте китайской экономики. ВВП Китая вырос на 6,8 процента в четвёртом квартале, превзойдя прогнозы, за счёт увеличения государственных расходов и рекордного банковского кредитования.

В то же время некоторые аналитики выражали беспокойство в преддверии инаугурации Дональда Трампа, который станет 45-м президентом США, позднее в пятницу, опасаясь, что политика нью-йоркского миллиардера может спровоцировать торговые разногласия между Вашингтоном и Пекином.

"Ключевой риск представляет торговая политика Трампа. Внешний риск для Китая, определённо, возрос, но в то же время роль будет играть направление политики ФРС США", - сказал Рэймонд Еюн из ANZ.

Секторы укрепились повсеместно. В лидерах роста оказался сектор здравоохранения и акции промышленных компаний.

Китайский индекс стартапов ChiNext повысился на 2 процента. За неделю индекс потерял 1 процент.

Акции Гонконга завершили торговую неделю в минусе, прервав трёхнедельный рост, на фоне беспокойства инвесторов в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 0,7 процента до 22.885,91 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,8 процента, закрывшись на отметке 9.715,72 пункта.

За неделю индекс Hang Seng потерял 0,2 процента.