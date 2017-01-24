Шанхайский индекс достиг 2-недельного пика, индексы Гонконга растут вслед за сырьевыми акциями

Основной фондовый индекс Китая завершил торги вторника на новом двухнедельном максимуме, хотя и отдал часть набранного ранее преимущества под давлением акций компаний малой капитализации.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, закрылся вблизи уровня предыдущей сессии на отметке 3.364,45 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,2 процента до 3.142,55 пункта.

На настроениях инвесторов сказалось беспокойство по поводу госдолга, возобновившееся после сообщения Пекина о существенном увеличении дефицита бюджета в 2016 году.

Большинство секторов закрылись с незначительными изменениями. Рост возглавили циклические акции, в частности бумаги банков и энергетических компаний.

Индекс ChiNext, в который входят бумаги стартапов, снизился на 1,2 процента по давлением акций его тяжеловесного компонента Beijing Originwater Technology, подешевших на 9 процентов до минимума почти семи месяцев после того, как компания опубликовала прогноз прибыли за 2016 год.

Фондовые индексы Гонконга во вторник повысились вслед за акциями сырьевого сектора, так как ослабление доллара из-за протекционистской политики президента США Дональда Трампа делает импорт сырьевых материалов дешевле для покупателей, использующих другие валюты.

Индекс, отслеживающий акции сырьевых компаний вырос на 4,1 процента.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 0,2 процента до 22.949,86 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 0,3 процента, закрывшись на отметке 9.759,26 пункта.

Доллар занял оборонительную позицию после падения в понедельник до семинедельного минимума к корзине основных мировых валют.