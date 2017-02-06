Фондовые рынки Китая и Гонконга завершили торги в плюсе

Китайские фондовые индексы выросли в понедельник, однако активность торгов была низкой, поскольку инвесторы проявляли осторожность, опасаясь ужесточения политики центробанка после того, как Пекин неожиданно повысил краткосрочные процентные ставки на прошлой неделе.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 0,3 процента до 3.373,21 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,5 процента и завершил сессию на отметке 3.156,98 пункта.

Центробанк Китая в пятницу удивил финансовые рынки, повысив краткосрочные процентные ставки в первый рабочий день после длинных выходных, вновь сигнализировав о намерении ужесточить политику, в то время как экономика демонстрирует признаки стабилизации.

Участники рынка почти не отреагировали на результаты частного исследования, которое показало, что рост сектора услуг Китая оставался устойчивым в январе благодаря увеличению числа новых заказов компаний.

Секторы продемонстрировали смешанную динамику, многие практически не изменились. В лидерах роста оказались акции компаний, занятых в секторе инфраструктуры.

Индекс ChiNext, в который входят бумаги стартапов, вырос на 1,3 процента до трехнедельного максимума. В этом году он потерял 3,1 процента, тогда как индекс SSEC укрепился на 1,7 процента.

Фондовые индексы Гонконга в понедельник восстановили позиции, поддерживаемые укреплением Уолл-стрит и увеличением притока капитала из Китая.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng повысился на 1,0 процента до 23.348,24 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, показал сильнейший однодневный рост за месяц, поднявшись на 1,6 процента до 9.840,26 пункта.

Лучшие результаты в Гонконге продемонстрировали бумаги компаний финансового, телекоммуникационного и потребительского секторов.

При этом сырьевые и энергетические акции слабо изменились, поскольку неожиданное повышение Пекином краткосрочных процентных ставок ударило по рынку сырьевых товаров.