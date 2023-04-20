Последнее обновление: 20.04.2023 16:01

ЦБ РФ установил лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями

ЦБ РФ введет ограничения на пополнение кошелька с цифровым рублем. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«Мы определили сумму пополнения в 300 тыс. рублей в месяц. При этом переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатны», - заявила она.

ЦБ планирует взимать с юрлиц проценты за операции с цифровым рублем. При этом конкретный размер комиссии не определен, отмечено лишь, что он не будет выше, чем в системе быстрых платежей.

Такое решение регулятора в отсутствие спроса на цифровой рубль специалисты ранее назвали нонсенсом.

Ранее по теме


<Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование