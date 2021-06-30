Последнее обновление: 30.06.2021 13:52

ЦБ РФ сформировал первую пилотную группу банков для тестирования цифрового рубля

Российский центробанк сформировал первую пилотную группу для тестирования цифрового рубля, состоящую из 12 банков.

В нее вошли Сбербанк, Тинькофф Банк, ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Газпромбанк, Ак Барс Банк, банк «ДОМ.РФ», СКБ-банк, банк «Союз» и ТКБ-банк.

Разработку прототипа платформы цифрового рубля планируют завершить в декабре, а в январе 2022 года начать тестирование. Оно пройдет в несколько этапов на протяжении всего года. По результатам этой работы сформируют дорожную карту внедрения цифрового рубля.

На первом этапе протестируют эмиссию цифрового рубля и ряд других операций.

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