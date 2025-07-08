Криптофонды сохранили притоки свыше $1 млрд в неделю

С 28 июня по 4 июля криптовалютные фонды привлекли $1,04 млрд. Стоимость активов под управлением структур (AUM) достигла рекордных $188 млрд, согласно отчету CoinShares.

Тренд притока инвестиций в криптофонды сохраняется двенадцатую неделю подряд, начиная с апреля.

Объем торгов за отчетный период составил $16,3 млрд и остался примерно на уровне среднего недельного показателя с начала года.

Инвестиционные продукты на базе биткоина привлекли $790 млн за начало июля. Это меньше, чем в предыдущие три недели, когда притоки в среднем составляли $1,5 млрд. Замедление поступления средств указывает на растущую осторожность бенефициаров по мере приближения цифрового золота к своему историческому максимуму, считают аналитики CoinShares.

Ethereum-продукты зафиксировали одиннадцатую неделю роста инвестиций подряд. За начало июля привлечено $226 млн. В среднем за прошедшие семь дней объем поступлений составил 1,6% от AUM, что значительно выше, чем у биткоина (0,8%). По мнению авторов отчета, это указывает на заметный сдвиг настроений инвесторов в пользу второй по капитализации криптовалюты.

С 28 июня по 4 июля инвестиции в инструменты, связанные с Solana и Sui, составили $21,6 и $1,6 млн соответственно. Аналитики отметили, что Solana достигла наивысшего притока инвестиций за последние 69 недель.

По регионам лидировали США с притоком в $1 млрд. За ними следуют Германия ($38,5 млн) и Швейцария ($33,7 млн). В Канаде и Бразилии сохраняется слабый интерес: там зафиксирован отток средств на $29,3 и $9,7 млн соответственно.

Неделей ранее совокупный приток капитала в криптофонды составил $2,7 млрд.