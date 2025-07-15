Криптофонды зафиксировали крупнейший с начала года недельный приток в $3,7 млрд

С 5 по 11 июля поступления в криптовалютные фонды составили $3,7 млрд. Это стало вторым по величине недельным притоком за все время, говорится в отчете CoinShares.

Пиковое значение в $3,85 млрд зафиксировано в начале декабря 2024 года.

Отчетный период оказался тринадцатой неделей подряд с нетто-притоком — за это время совокупные поступления достигли $21,8 млрд. Для сравнения, показатель с начала года составляет $22,7 млрд.

Стоимость находящихся под управлением структур активов (AUM) впервые превысила отметку в $200 млрд, установив новый рекорд на уровне $211 млрд.

Недельный торговый объем по биржевым продуктам достиг $29 млрд — в два раза выше среднего показателя этого года.

Инвестиционные продукты на базе биткоина продолжили доминировать в интересе инвесторов и привлекли $2,7 млрд за отчетный период. Впервые этот параметр достиг 54% от совокупного значения золотых ETP.

Ethereum-фонды показали 12 неделю притока подряд — $990 млн, что стало четвертым крупнейшим показателем в истории.

Продукты на основе XRP лидировали по недельному оттоку — $104 млн, в то время как Solana-фонды зафиксировали поступления в размере $92,6 млн.

В разрезе юрисдикций лидировали США с притоком $3,7 млрд. В то же время Германия зафиксировала отток средств на $85,7 млн, тогда как в Швейцарии и Канаде инвесторы вложили $65,8 млн и $17,1 млн соответственно.

За второй квартал 2025 года криптопроекты привлекли свыше $10 млрд инвестиций.