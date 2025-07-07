Последнее обновление: 07.07.2025 17:44

Страховые организации Беларуси за январь-май увеличили сбор взносов на 12,1%

Страховые организации Беларуси за январь- май 2025 года собрали 1188,72 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как сообщил Минфин, поступления за пять месяцев увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 12,1%.

По добровольным видам страхования за январь-май 2025 года страховые взносы составили 809,87 млн рублей, что на 90,55 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-май 2025 года – 378,85 млн рублей, что на 37,79 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 68,1% (за январь-май 2024 года – 67,8%).

За январь-май 2025 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 645,7 млн рублей, что на 66,8 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-май 2025 года составил 54,3% (за январь-май 2024 года – 54,6%).

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