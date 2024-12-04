Последнее обновление: 04.12.2024 10:34

Страховые организации Беларуси за январь-октябрь увеличили сбор взносов на 18,9%

Страховые организации Беларуси за январь-октябрь 2024 года собрали 2166,1 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как сообщил Минфин, поступления за десять месяцев увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 18,9%.

По добровольным видам страхования за январь-октябрь 2024 года страховые взносы составили 1 453,6 млн рублей, что на 241,7 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-октябрь 2024 года – 712,5 млн рублей, что на 102,1 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 67,1% (за январь-октябрь 2023 года – 66,5%).

За январь-октябрь 2024 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 1 202,8 млн рублей, что на 120,9 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-октябрь 2024 года составил 55,5% (за январь-октябрь 2023 года – 59,4%).

Ранее по теме


<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование