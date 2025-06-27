Немецкая компания отказалась от иска против Газпрома

Немецкая коммунальная компания VNG AG (Verbundnetz Gas) приостановила свои судебные иски против российского Газпрома, поскольку не видит шансов вернуть задолженность. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Некоторые европейские компании, в том числе Uniper, выиграли арбитражные дела после того, как в 2022 году Газпром прекратил исполнение контрактов на поставку газа, но получить компенсацию оказалось чрезвычайно сложно.

С тех пор как Германия национализировала компанию Gazprom Germania, у Газпрома фактически не осталось крупных международных активов для взыскания.

Uniper выиграла у Газпрома иск на сумму более €13 млрд в качестве компенсации и смогла расторгнуть газовые контракты с россиянами, но реально вернуть удалось только около €530 млн.

Еще одной причиной, по которой VNG отказалась от иска, являются высокие затраты на юридические услуги.