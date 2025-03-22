Газпром проиграл немецкой энергетической компании в арбитраже ICC

Немецкая энергетическая компания RWE выиграла арбитражный спор против Газпрома-Экспорта в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате (ICC). Об этом сообщает издание Gap.

Спор возник из-за прекращения поставок газа российской компанией в 2022 году.

В конце 2022 года RWE инициировала арбитражное разбирательство против Газпром-Экспорта в связи с двумя рамочными соглашениями о купле-продаже газа. Немецкая компания заявляла, что после прекращения поставок ей пришлось закупать газ по повышенным ценам на открытом рынке. Возникшие из-за этого убытки RWE решила взыскать с Газпрома.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Кремль потребовал от Европы расчетов за газ в рублях. Из-за отказа ряда стран поставки были сокращены. Взрыв на Северном потоке в 2022 году фактически приостановил экспорт в ЕС. В 2023 году российский экспорт газа в Европу сократился до 28,3 млрд кубометров – уровня конца 1970-х годов. После остановки транзита через Украину с 2025 года единственным маршрутом поставок газа в ЕС остался Турецкий поток.