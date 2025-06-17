Trump Media подала заявку на запуск криптобиржи с Bitcoin и Ethereum

Медиакомпания Дональда Трампа Trump Media & Technology Group подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на запуск биржевого фонда, который будет инвестировать в обе ведущие криптовалюты – Bitcoin и Ethereum. Об этом пишет Reuters.

Новый фонд получил название Truth Social Bitcoin & Ethereum ETF. Его активы на 75% состоят из биткоина и на 25% из эфириума. Заявка подается через Yorkville America Digital, в то время как хранением и торговлей будет заниматься Crypto.com. Ожидается, что ETF будет работать под брендом Trump ETF Trust.

Фонд должен конкурировать с существующими ETF от крупных игроков, включая BlackRock, чей iShares Bitcoin ETF управляет активами на сумму более $72,5 млрд. Размер комиссий компания пока не раскрывает, в то время как у конкурентов этот показатель составляет примерно 0,12%.

Недавно Дональд Трамп вместе со своей семьей объявил о запуске собственного мобильного оператора Trump Mobile и Android-смартфона T1 Phone. За оба продукта отвечает Trump Organization, которой управляют сыновья Трампа Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший.