Связанная с Трампами майнинговая компания выйдет на биржу

Майнинговая компания American Bitcoin планирует стать публичной и привлечь дополнительный частный капитал до выхода на биржу. Об этом сообщает Bloomberg.

Hut 8 объявила 31 марта о создании дочерней структуры, которая сосредоточится на добыче биткоина. До этого фирма в обмен на практически весь парк майнеров получила 80% долю в American Data Centers, за которой стояла группа инвесторов во главе с Эриком Трампом и Дональдом Трампом — младшим. В рамках сделки предприятие перезапустили как American Bitcoin.

Ранее базировавшаяся в Канаде Hut 8 котируется на Фондовой бирже Торонто и Nasdaq. В 2023 году фирма переехала в США после поглощения US Bitcoin.

Теперь в Hut 8 решили отделить майнинговый бизнес, передав его American Bitcoin.

«В долгосрочной перспективе вы можете рассматривать это как две сестринские компании, акции которых торгуются на бирже», - заявил CEO Hut 8 Эшер Дженут.

По его словам, одна займется «энергетикой и инфраструктурой дата-центров», а другая — «биткоином, AISC-майнерами и крипторезервом». Вместе они образуют вертикально интегрированную структуру, добавил Дженут.

Эрик Трамп занял должность директора по стратегии в American Bitcoin.

«Мы собираемся стать величайшей компанией по майнингу биткоинов в мире, и мы делаем это здесь, в Америке», - заявил он.

Эрик заверил, что не работает с Белым домом и «практически» не общается с отцом.

В сентябре 2024 года сыновья Трампа-старшего запустили DeFi-платформу World Liberty Financial (WLF). Эрик отметил, что это произошло до президентских выборов в ноябре.

В ходе токенсейлов проект собрал $590 млн. Большая часть суммы поступила после избрания Трампа.

Напомним, согласно Reuters, в январе 2025 года семья действующего президента консолидировала контроль над WLF.