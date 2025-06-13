Власти Гонконга разработают AML-инструмент для криптовалют

Гонконгская таможня объявила о работе над инструментом, который предназначен для отслеживания направленных на отмывание денег криптотранзакций. Об этом сообщает SCMP.

Для создания ПО ведомство сотрудничает с Университетом Гонконга.

Помощник комиссара по разведке и расследованиям в Таможенно-акцизном департаменте Марио Вонг Хо-инь заявил о намерении расширить сотрудничество с учеными, игроками в сфере финансов и цифровых активов, а также правоохранительными органами по всему региону для борьбы с преступной деятельностью:

«Угрозы отмывания денег носят транснациональный и не имеющий границ характер, и ни одно ведомство не может справиться с этой проблемой в одиночку».

По словам чиновника, количество подобных инцидентов с применением криптовалют растет. Департамент сообщил о 39 случаях легализации незаконных доходов в период с 2021 года, в семи из которых фигурировали цифровые активы.

Общий объем обнаруженных криптоопераций превысил 9 млрд гонконгских долларов (~$1,14 млрд). В большинстве сценариев эта деятельность маскировалась под торговлю.

Вонг Хо-инь также отметил, что департамент уже использует криминалистическую технологию, разработанную университетом, для мониторинга незаконной передачи в интернете защищенных авторским правом произведений.

Однако помощник комиссара не раскрыл подробную информацию о AML-инструменте, сославшись на конфиденциальность.

Таможня и университет Гонконга организуют обучение местных и международных сотрудников правоохранительных органов с целью повышения их возможностей в ходе расследований.

Согласно информации SCMP, на неделе ведомство провело тематический семинар с участием представителей из Китая, Индии, Ирана, Новой Зеландии, Таиланда и Сингапура.

Напомним, в апреле ООН обеспокоилась угрозой отмывания денег через незаконный майнинг.