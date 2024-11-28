Последнее обновление: 28.11.2024 16:51

Гонконг планирует криптоналоговые льготы для хедж-фондов и семей миллиардеров

Гонконг планирует освободить фонды прямых инвестиций, хедж-фонды и инвестиционные инструменты сверхбогатых людей от уплаты налога на прибыль от криптовалют, частных кредитных инвестиций и других активов, поскольку стремится стать ведущим оффшорным финансовым центром. Об этом сообщает Financial Times.

Правительство китайской территории заявило, что налогообложение является "одним из ключевых факторов" для управляющих активами при принятии решения о размещении своих операций, и что оно хочет создать для них "благоприятную среду".

Гонконг стремится позиционировать себя как центр криптовалютного бизнеса.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в этом месяце курс биткойна резко вырос, поскольку инвесторы считают, что его возвращение в Белый дом будет способствовать развитию криптоиндустрии после того, как он отстаивал ее во время предвыборной кампании.

Согласно предложению, правительство хочет расширить спектр освобожденных от налогообложения инвестиций, включив в него также частные кредиты, зарубежную недвижимость и углеродные квоты.

Предложение появилось в то время, когда региональные конкуренты Гонконг и Сингапур борются за укрепление своих позиций как ведущих оффшорных финансовых центров.



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