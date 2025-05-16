В Беларуси выпустят памятные монеты "Полацкі Спаса-Еўфрасіннеўскі мітрапалічы жаночы манастыр. 900 гадоў"

Нацбанк Беларуси с 19 мая 2025 г. выпустит в обращение памятные монеты "Полацкі Спаса-Еўфрасіннеўскі мітрапалічы жаночы манастыр. 900 гадоў".

Как сообщает пресс-служба регулятора в обращение выпускаются монеты:

серебряная - номиналом 100 рублей, массой 168,15 г, пробой сплава 925, диаметром 65,00 мм, тиражом 550 штук;

серебряная – номиналом 20 рублей, массой 33,63 г, пробой сплава 925, диаметром 38,61 мм, тиражом 2500 штук;

медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 144,50 г, диаметром 65,00 мм, тиражом 4500 штук.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: по кругу вверху – орнамент; слева посередине – надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ и рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь; в центре – Спасо-Евфросиниевский монастырь; внизу – номинал: 100 РУБЛЕЎ и 20 РУБЛЕЎ (на серебряных) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой); справа посередине – год чеканки и проба сплава (на серебряных).

Реверс: слева – стилизованное изображение креста и надпись "ПОЛАЦКІ СПАСА-ЕЎФРАСІННЕЎСКІ МІТРАПАЛІЧЫ", справа – стилизованное изображение креста и надпись "ЖАНОЧЫ МАНАСТЫР 900 ГАДОЎ"; в центре – стилизованное изображение ангелов, коронующих Евфросинию Полоцкую на фоне женского монастыря, и год его создания "1125"; внизу – орнамент по кругу.

Чеканка – РГП "Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан". Качество: серебряные – "пруф с частичной позолотой", медно-никелевая – "пруф-лайк с цифровой печатью".

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.