Нацбанк Беларуси повышает ставку рефинансирования до 9,75% годовых

Нацбанк Беларуси с 25 июня повышает ставку рефинансирования на 0,25 базисных пунктов до 9,75% годовых. Соответствующее решение принято 23 июня на заседании правления Нацбанка.

Как сообщает пресс-служба регулятора, одновременно на такую же величину увеличиваются ставки по постоянно доступным операциям поддержки ликвидности (кредит овернайт, СВОП овернайт) и двусторонним операциям поддержки ликвидности (ломбардные кредиты по фиксированной ставке и сделки СВОП). Они составят 11,25% годовых.

«Анализ показывает, что, несмотря на сохранение положительной динамики экономического роста, усиливается макроэкономический дисбаланс, вызванный наращиванием разрыва между темпами роста производительности труда и заработной платы», - поясняется в пресс-релизе.

Во-первых, в результате повышения заработной платы происходит рост потребления, приводящий к существенному увеличению потребительского импорта. Во-вторых, рост доходов повышает кредитоспособность граждан, что, в свою очередь, ведет к повышенному спросу на импортные товары длительного пользования. Прирост потребительского импорта за четыре месяца 2025 года составил 14,5%, что также свидетельствует о рисках повышения давления на сальдо текущего счета платежного баланса.

При этом наблюдается устойчивый профицит ликвидности в банковской системе и рост денежной массы в годовом выражении на уровне выше 15%.

«С учетом складывающейся повышенной траектории инфляции правление Национального банка считает необходимым принятие решений, направленных на повышение привлекательности сбережений в экономике и, как следствие, рост ресурсной базы для инвестиционной активности», - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, с учетом изменения риск-профиля банковской системы установлены значения расчетных величин стандартного риска по инструментам кредитно-депозитного рынка на июль 2025 года.

При этом в фокусе внимания Национального банка по-прежнему остается сохранение доступности инвестиционного банковского финансирования.