ЕС выделил Армении более €36 млн на поддержку экологии и водных ресурсов

За последние годы Европейский Союз предоставил более €36 млн на поддержку окружающей среды и водных ресурсов в Армении. Об этом, заявил глава делегации ЕС в Армении посол Василис Марагос.

«Нашим сотрудничеством мы строим более «зеленое» и стабильное будущее», - отметил Марагос накануне на международной конференции по устойчивому развитию в Ереване, организованной Европейской бизнес-ассоциацией.

Марагос подчеркнул поддержку ЕС «зеленого перехода» Армении и сохранения биоразнообразия.

«Биоразнообразие – не только о природе, оно касается также устойчивости, здоровья и будущего благосостояния», - отметил Марагос, которого цитирует АРКА.