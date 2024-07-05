Последнее обновление: 05.07.2024 13:12

Армения впервые получит €10 млн от Фонда мира ЕС

Армения впервые в этом году получит €10 миллионов от Фонда мира Европейского Союза, так как Венгрия сняла запрет на эту помощь. Об этом сообщает "Азатутюн", ссылаясь на дипломатические источники в Евросоюзе.

По данным тех же источников, “все государства-члены Союза сейчас готовы дать зеленый свет, и ожидается, что проект будет одобрен сначала 17 июля послами государств-членов, а 22 июля – министрами иностранных дел”.

Ранее сообщалось, что Венгрия наложила вето на проект, потребовав, чтобы Азербайджан также получил помощь от Фонда мира ЕС.

По данным источников "Азатутюн", это предложение Будапешта не было принято, а для выхода из тупика был выбран компромиссный вариант: деньги Баку будут выделены не из этого фонда, а отдельно на работы по разминированию.



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