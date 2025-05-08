Государственная криптобиржа Кыргызстана зарегистрировала свой товарный знак

Государственная криптобиржа Кыргызстана Coin National Exchange зарегистрировала свой товарный знак. Это следует из данных Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций.

Известно, что Coin National Exchange уплатила пошлину на сумму 42,5 тысячи сомов.

Напомним, в Кыргызстане 24 января 2025 года открыли первую государственную криптобиржу Coin National Exchange. Ее единственным владельцем является Министерство финансов. Компания зарегистрирована как открытое акционерное общество и внесена в реестр Министерства юстиции. Для ее запуска из бюджета выделили 100 миллионов сомов.

Руководителем биржи назначили Бийболота Мамытова. Ранее он заявил, что основная цель — идти в ногу со временем и создать одну из первых в мире государственных криптовалютных бирж. Это направление в последние годы активно развивается. Это новое направление, куда двигается весь мир, и было бы здорово видеть Кыргызстан в числе передовых стран. У нас небольшое государство, но с огромным потенциалом и возможностями, пишут кыргызские СМИ.