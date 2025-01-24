Последнее обновление: 24.01.2025 18:00

Минфин Кыргызстана создал первую государственную криптобиржу

Министерство финансов Кыргызстана создало первую государственную криптобиржу Coin National Exchange.

Открытое акционерное общество Coin National Exchange официально внесено в реестр Министерства юстиции.

Основным видом деятельности компании является управление финансовыми рынками. В этой категории сегодня работают Кыргызская фондовая биржа, биржа БТС, универсальная биржа EVDE и ряд криптобирж.

Coin National Exchange является государственной организацией. Единственным акционером компании выступает Минфин, руководителем указан Бийболот Мамытов.

По данным ведомства, в 2024 году для формирования стартового уставного капитала Coin National Exchange из республиканского бюджета выделено 100 миллионов сомов.

В 2021 году в Кыргызстане зарегистрировали первую Универсальную цифровую биржу.



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