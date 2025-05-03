Нацбанк Казахстана планирует продать в мае более $1 млрд из Нацфонда

Продажи валюты из Национального фонда за апрель составили $968 млн, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Об этом передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

По итогам апреля курс тенге ослаб на 1,6%, до 512,48 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с $243 до $246 млн. Общий объем торгов составил $5,4 млрд.

Доля продаж из Национального фонда составила 18% от общего объема торгов, или около $44 млн в день.

По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в мае Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от $950 до $1050 млн.

В рамках операций зеркалирования в апреле было стерилизовано 213 млрд тенге. В течение мая в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 213 млрд тенге.

При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты.

Валютные интервенции в апреле Национальным банком не проводились.

Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около $308 млн. Компании квазигосударственного сектора продолжают самостоятельно осуществлять продажу на валютном рынке через банки второго уровня.

В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 40% Национальный банк в апреле осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила $250 млн, или около 5% от общего объема торгов.

Нацбанк как доверительный управляющий пенсионными активами ЕНПФ нацелен на обеспечение сохранности и получение реальной доходности в долгосрочном периоде, в связи с чем приобретение валюты будет осуществляться в зависимости от рыночной конъюнктуры. При этом прогнозируемый объем приобретения валюты в мае для этих целей не превысит $250 млн.

В рамках принципа транспарентности Национальный банк продолжит раскрывать полную информацию о проводимых операциях на валютном рынке. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.