Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,5%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п. об этом сообщает пресс-служба регулятора

«Годовая инфляция по итогам марта повысилась до 10%, складываясь в границах прогнозного диапазона (10-12%). Ключевым драйвером годовой инфляции остается сфера услуг ввиду более значимого, чем ожидалось, повышения регулируемых тарифов в 1 квартале и удорожания рыночных услуг. Возрастает вклад продовольственной инфляции как в месячном, так и в годовом выражении», - говорится в сообщении.

В месячной динамике начали проявляться первые признаки стабилизации. В марте инфляция замедлилась до 1,3% по сравнению с 1,5% в феврале в основном за счет непродовольственной компоненты и рыночных услуг. Схожую динамику демонстрирует базовая (0,9%) и сезонно очищенная инфляция (1,0%).

Однако текущая инфляция в среднем за январь-март с поправкой на сезонность все еще ускоряется, достигнув в пересчете на год уровня 14,2%. Этому способствуют продолжение тарифных реформ, процикличное фискальное стимулирование и устойчивый потребительский спрос.

«Принимая во внимание сложившийся баланс факторов инфляции, динамику ее текущих темпов, проинфляционные тенденции и высокий уровень неопределенности во внешней среде в настоящее время не сформировались предпосылки для снижения базовой ставки в рамках ближайших решений», - отмечается в комментарии Нацбанка.

В рамках предстоящего прогнозного раунда будет оценен формируемый баланс рисков, включая эффекты обсуждаемой налоговой реформы, последствий тарифной политики США и иных факторов. Решения по ставке будут зависеть от поступающих данных и оценки перспектив инфляции.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка Казахстана по базовой ставке будет объявлено 5 июня 2025 года

Напомним, 7 марта 2025 года Нацбанк Казахстана резко повысил базовую ставку на 125 базисных пунктов, доведя ее до 16,5% годовых. В последний раз базовая ставка была на уровне 16,5% в августе 2023 года, с тех пор она понижалась вплоть до декабря 2024 года.