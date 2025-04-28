Биржа Nasdaq предложила SEC категоризацию криптовалют

Специалисты американской биржи Nasdaq направили целевой группе SEC по криптовалютам письмо с рекомендациями касательно регулирования и таксономии цифровых активов.

«Существующая рыночная экосистема может легко поглотить цифровые активы, установив надлежащую таксономию и откалибровав определенные правила, чтобы отразить то, что действительно является новаторским в цифровых активах», - говорится в документе.

Эксперты предложили разделить цифровые активы на четыре основные категории:

Ценные бумаги — токенизированные версии финансовых инструментов, определяемых как ценные бумаги согласно закону Securities Act 1933 года вроде акционерного капитала, долговых обязательств, ETF и опционов. По мнению специалистов Nasdaq этот класс необходимо регулировать аналогично их базовым активам.

Контракты на инвестиции в цифровые активы — токенизированные инвестиционные контракты, соответствующие критериям теста Хауи. В типичном случае такие инструменты принимают форму «обещания прибыли» в обмен на инвестиции, а объем возврата по вложениям зависит от других сторон, но не самого инвестора. Эксперты порекомендовали Комиссии конкретизировать трактовку, чтобы участники рынка не могли избегать регуляций, произвольно назвав свой актив «инвестиционным контрактом».

Цифровые активы-товары — инструменты, соответствующие определению «товаров» в Commodities Exchange Act.

Другие цифровые активы — инструменты, не вошедшие в предыдущие три категории. Такие активы не являются ни ценными бумагами, ни товарами.

По мнению специалистов, токенизированные версии ценных бумаг и инвестиционных контрактов — юрисдикция SEC, а товары — Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC).

«Классификация цифровых активов как ценных бумаг, товаров или ни того, ни другого годами сбивала с толку регуляторов, законодателей и суды. Четкая классификация имеет решающее значение. <...> Она определяет, попадают ли такие активы под юрисдикцию SEC, CFTC, обоих или ни одного из агентств», - подчеркнули в Nasdaq.

Они также отметили, что ценные бумаги и их токенизированные версии должны подчиняться одним и тем же правилам торговли. Сотрудникам комиссии порекомендовали четко заявить, что токенизация «не изменяет применимость федеральных законов о ценных бумагах».