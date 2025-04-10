SEC одобрила опционы на спотовые Ethereum-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) разрешила листинг и торги опционами на спотовые ETF на базе второй по капитализации криптовалюты от BlackRock, Bitwise и Grayscale.

В сентябре регулятор принял аналогичное решение в отношении деривативов на основе BTC-ETF. Менее чем через два месяца открытый интерес по деривативам на IBIT достиг половины показателя на Deribit.

Старт торгов биржевыми фондами на базе эфира состоялся в конце июля.

С тех пор AUM в инструментах составил $2,34 млрд.

Лидерами стали ETHE от Grayscale ($1,97 млрд) и ETHA от BlackRock ($1,93 млрд).

В августе 2024 года Нью-Йоркская фондовая биржа обратилась в SEC с предложением об изменении правил, которые позволят ей осуществить листинг и опционов на базе спотовых Ethereum-ETF от Bitwise и Grayscale.

В ноябре ведомство отложило рассмотрение заявки.

В январе 2025 года CBOE от имени ARK Invest и 21Shares направила предложение об изменении структуры биткоин- и Ethereum-ETF для разрешения выкупа активов в натуральной форме.

Напомним, в феврале SEC приняла к рассмотрению заявление NYSE Arca о включении стейкинга Ethereum в ETF от Grayscale. В том же месяце аналогичную заявку подала агентству Чикагская биржа опционов для продукта от 21Shares.

В январе основатель ConsenSys Джо Любин отметил, что эмитенты спотовых Ethereum-ETF в США рассчитывают на «скорое» одобрение стейкинга комиссией.