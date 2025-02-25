Последнее обновление: 25.02.2025 11:06

Более 1,1 тыс. владельцев евробондов заменили их на гособлигации Беларуси

24 февраля проведена замена еврооблигаций Беларуси с погашением 24 февраля 2026 года (Беларусь-2026) на государственные облигации 334-го выпуска в объеме $232,2 млн.

Как сообщил Минфин, также проведена замена евробондов с погашением 24 февраля 2031 года (Беларусь-2031) на гособлигации 335-го выпуска в объеме $244,1 млн.

Государственные облигации 334-го и 335-го выпусков переведены в учетную инфраструктуру Национального расчетного депозитария (Россия) для зачисления на счета держателей еврооблигаций Беларусь-2026 и Беларусь-2031.

Замена произведена 1149 держателям, прошедшим верификацию в РУП "Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг" (Беларусь).

"В рамках замены выплачивается ранее аккумулированный процентный доход с учетом подтверждения держателями прав владения данными ценными бумагами на соответствующие даты выплат дохода", - говорится в сообщении Минфина.

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