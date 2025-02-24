Минфин Беларуси перечислил очередной доход по еврооблигациям в белорусских рублях

Минфин Беларуси сообщил об очередной выплате 24 февраля 2025 г. процентного дохода по еврооблигациям Belarus-2026 и Belarus-2031.

Согласно информации, общая сумма составила $38,6 млн в эквиваленте.

В соответствии с установленным порядком средства в полном объеме зачислены на отдельный счет в ОАО "АСБ Беларусбанк".

На фоне санкций белорусское правительство приняло решение, что долговые обязательства по еврооблигациям страна будет выполнять в белорусских рублях и перевело сумму в нацвалюте на спецсчет в Беларусбанке. В сентябре 2024 года Минфин в целях расширения вариантов исполнения обязательств по еврооблигациям предоставил возможность замещения евробондов на внутренние государственные облигации через депозитарий-нерезидент. Обмен предусмотрен через российский "Национальный расчетный депозитарий".

Как известно, международные рейтинговые агентства считают такое обслуживание внешнего госдолга в нацвалюте как дефолт.