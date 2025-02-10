Международные резервы Кыргызстана на конец января составили $5,2 млрд

Валовые международные резервы Кыргызстана на конец января 2025 года составили $5,19 млрд. Это исторический максимум.

Согласно материалам Национального банка, за первый месяц текущего года резервы выросли на $102,78 млн, или на 2,0%, по сравнению с декабрем 2024 года. Тогда показатель составил $5,08 млрд.

За год резервы увеличились на $1,87 млрд, или на 56,6%.

При этом золото остается ключевым активом в структуре резервов — его доля составляет 63,8% (включая золотые депозиты и золото в своповых операциях). По оценке регулятора, их общая стоимость составляет $3 млрд 198 млн.

Их физический объем — 1,23 миллиона тройских унций.

Валовые международные резервы — это сумма валютных резервов и золотого запаса страны. Они относятся к официальным резервам Кыргызстана, которые хранятся в Нацбанке. Также могут храниться в других суверенных фондах или в резервном фонде Международного валютного фонда (МВФ).

Эти резервы позволяют регулятору эффективно поддерживать стабильность обменного курса национальной валюты посредством валютных интервенций; финансировать дефицит платежного баланса, обеспечивая выполнение международных финансовых обязательств и снижать уязвимость экономики к внешним шокам, обеспечивая ресурсы для адаптации к глобальным экономическим вызовам.