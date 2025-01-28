Объем валовых международных резервов Кыргызстана достиг почти $6 млрд

Объем валовых международных резервов Кыргызстана по итогам 2024 года вырос на 57,2% и достиг $5,8 млрд. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Национального банка Мелис Тургунбаев.

Он отметил, что в сравнении с 2023 годом резервы выросли с $3,2 млрд до $5 млрд 88,1 млн. Абсолютный прирост составил $1 млрд 851,6 млн, что эквивалентно росту 57,2%.

«Одним из ключевых факторов, способствовавших увеличению резервов в 2024 году, стало повышение стоимости золота, учитывая значительную долю этого актива в их структуре. Национальный банк активно приобретал драгоценный металл у местных производителей, что способствовало как увеличению резервов, так и поддержке внутреннего рынка драгоценных металлов. Важную роль сыграли также грамотная инвестиционная стратегия и минимизация рисков, благодаря которым удалось повысить доходность активов и увеличить эффективность их использования», - написал глава Нацбанка.