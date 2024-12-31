Денежные переводы в Казахстан упали в ноябре до трехлетнего минимума

В ноябре 2024 года из-за рубежа через системы денежных переводов в Казахстан поступило 17,8 млрд тенге, свидетельствуют данные Нацбанка страны.

Как информирует Первое кредитное бюро Казахстана, без поправки на инфляцию по сравнению с тем же месяцем прошлого года это меньше на 25%, по сравнению с предыдущим месяцем — на 6%. Номинальный уровень ниже нынешнего в последний раз отмечался в январе 2022 года.

В Первом кредитном бюро подчеркнули, что снижение переводов в Казахстан — далеко не новый тренд. Их объемы держались на аномально высоких отметках почти весь 2022 год. А в течение следующих 12 месяцев плавно откатывались к более привычным значениям. В 2024 году снижение, соответственно, продолжилось. Однако теперь речь больше не идет о возврате к некой норме: уровень ноября выглядит исторически низким даже без учета изменения цен. С учетом же изменения цен нынешний уровень является самым низким как минимум за четыре последних года.

Еще одну важную деталь подметили в компании: в ноябре снижение шло практически по всем основным направлениям (г/г). Причем определяющую роль в общей динамике сыграло самое значимое из них — РФ. Объем переводов оттуда в номинальном выражении упал на 44%, до 4 млрд тенге. Таким образом доля России в общих объемах переводов в Казахстан составила 22% против 30% годом ранее. На втором же месте по темпам снижения оказалась Республика Корея (1,5 млрд тенге, минус 42%), на третьем — Узбекистан (1,8 млрд тенге, минус 34%).