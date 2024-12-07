В Казахстане появятся монеты с фрагментами таблицы Менделеева

С 10 декабря 2024 года Нацбанк выпустит в обращение коллекционные монеты Cu (медь) из серии «Недра Казахстана».

Купить монеты можно будет через интернет-магазин kazcoins.nationalbank.kz, сообщает пресс-служба регулятора.

«Cu (медь) – открывает новую серию монет «Недра Казахстана». Эта серия призвана раскрыть тему богатства земли Казахстана. В рамках серии планируется изготовление монет из серебра по новой технологии, со вставками из химических элементов таблицы Менделеева. В дизайне монеты Cu (медь) представлены стилизованный фрагмент таблицы Менделеева и химический элемент Cu», - пояснили в Нацбанке.

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, массой 32,9 грамма (масса серебра – 31,1 грамма, элемент из меди массой 1,8 грамма), диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1000 тенге, тиражом 1000 (одна тысяча) штук.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.