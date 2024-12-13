Нацбанк Украины вводит в обращение посвященную цифровизации квадратную серебряную монету

Национальный банк Украины представил новую памятную монету "Цифрова держава".

Монета номиналом 10 гривен квадратной формы изготовлена из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла – 31,1 грамма, сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Украина демонстрирует, что цифровая трансформация – необходимый шаг для развития современных государств. И даже в условиях войны мы продолжаем свой путь к новым технологиям, разрушаем барьеры между людьми и сервисами как государственными, так и финансовыми", - прокомментировал выпуск монеты глава НБУ Андрей Пышный.

На аверсе памятной монеты "Цифрова держава" в центре композиции размещен малый Государственный Герб Украины, окруженный электронной сетью. Эта комбинация символизирует Украину как единую цифровую систему, монолитное и целостное государство, с помощью новейших технологий объединившее все аспекты жизни своих граждан.

На реверсе монеты изображена схематическая карта Украины, созданная из цифр двоичного кода. Этот код не случаен – в нем зашифровано название UKRAINE (слева вертикально), которое можно расшифровать, проследив путь от каждой отдельной буквы до соответствующей последовательности цифр. Внизу справа — надпись "цифрова держава", на которую наведен стилизованный курсор компьютерной "мышки". Композиция символизирует базу цифрового мира, подчеркивая значимость технологий для развития страны.

Дизайн монеты создал художник Андрей Сагач.

Монета "Цифрова держава" введена в обращение 13 декабря 2024 года. Тираж – до 7500 штук. Купить памятную монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 9 января 2025 года, а также у банков-дистрибьюторов.