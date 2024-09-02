Нацбанк Украины инициирует переименование разменных монет с "копейки" на "шаг"

Для восстановления исторической справедливости Национальный банк инициирует изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг". Об этом говорится в релизе Нацбанка.
"Для восстановления исторической справедливости, содействия дерусификации и возрождению национальных традиций в денежном обращении, Национальный банк инициирует изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг", - говорится в сообщении.
По убеждению Нацбанка, возрождение названия "шаг" вернет украинским монетам собственную идентичность.
Кроме того, денежный оборот очистится от российского влияния, а изменение названия монет будет способствовать дерусификации и деколонизации.
Также восстановление национальных традиций в денежном обращении как раз вовремя, считают в Нацбанке.
Регулятор уже разработал соответствующие предложения к законодательным изменениям.
Соотношение между "копейкой" и "шагом" будет равняться 1 к 1, и Нацбанк будет разрабатывать соответствующий дизайн, а также порядок и сроки изъятия "копеек" из обращения.
Разработанные законопроекты после согласования с госорганами направятся на рассмотрение и одобрение Верховной Радой.
Глава Нацбанка Андрей Пышный надеется, что регулятор начнет чеканить шаги уже в 2025 году.
На территории Украины со времен Гетманщины и до революции 1917-1921 годов использовалась мелкая монета "шаг". Несмотря на исторический контекст, 2 марта 1992 года постановлением Президиума Верховной Рады Украины было утверждено название копейка.