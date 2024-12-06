Последнее обновление: 06.12.2024 17:48

Международные резервные активы Беларуси в ноябре 2024 года снизились на 1,6%

Международные резервные активы Беларуси на 1 декабря 2024 года составили $8794,9 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.

В ноябре 2024 года золотовалютные резервы снизились на 1,6%, или на $139 млн после роста в октябре на $75,6 млн.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в ноябре сократилась с $4745,3 млрд до $4594,8 млрд.

Активы в иностранной валюте за ноябрь подросли на $34,7 млн и на 1 декабря составили $2846,5 млрд.

С августа 2022 года Нацбанк Беларуси не поясняет причины снижения или роста золотовалютных активов.



<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование