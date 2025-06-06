Международные резервные активы Беларуси в мае 2025 года подросли на 1,9%

Международные резервные активы Беларуси на 1 июня 2025 года составили $11,158 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.

Таким образом, в мае 2025 года золотовалютные резервы увеличились на 1,9%, или на 215,7 млн.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в мае снизилась на $47 млн до $5,672 млрд.

Активы в иностранной валюте за май подросли на $267,9 млн и на 1 июня составили $4,882 млрд.

Стоит отметить, что продолжающийся шестой месяц подряд рост золотовалютных резервов Беларуси в значительной степени обусловлен повышением цен на золото на мировых рынках.

С августа 2022 года Нацбанк Беларуси не поясняет причины снижения или роста золотовалютных активов.