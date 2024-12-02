Последнее обновление: 02.12.2024 11:14

ЕС будет выделять Украине по €1,5 млрд ежемесячно в 2025 году из замороженных активов РФ

Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину экономически, гуманитарно и военно в 2025 году. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта.

По его словам, до конца года ЕС выделит €4,2 млрд, а в 2025 году будет ежемесячно перечислять по €1,5 млрд от замороженных активов РФ.

"Уже в этом месяце Европейский Союз предоставит Украине дополнительные €4,2 млрд, чтобы поддержать украинский бюджет. Вдобавок к этому начиная со следующего месяца мы будем предоставлять еще круглогодично каждый месяц по 1,5 миллиарда евро помощи. Эти средства мы получаем от использования замороженных российских активов и они также могут быть использованы для военных целей», - сказал Кошта.

Президент Евросовета отметил, что ЕС продолжит оказывать давление на российскую экономику и уже работает над 15-м пакетом санкций, чтобы снизить способность РФ вести войну против Украины.

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