Еврокомиссия одобрила план использования замороженных активов РФ в пользу Украины

Европейская комиссия во вторник, 12 декабря, одобрила подготовленное предложение о механизме использования доходов от замороженных суверенных активов России в пользу Украины. Об этом журналистам сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на закрытом брифинге.

Собеседник журналистов отметил, что Еврокомиссия не будет публиковать предложений, а передаст их Европейскому совету для изучения и принятия решения, пишет "Интерфакс-Украина".

Он пояснил, что предложение ЕС вытекает из ситуации, при которой после обездвиживания активов Центробанка России в европейских странах центральные депозитарии (финучреждения, которые используются для транзакций между покупателями и продавцами) были вынуждены положить в банки часть из этих активов, которые приносили прибыль.

"Со временем это принесло большую сумму дохода, которая продолжает расти. Эти исключительные доходы есть только благодаря решению об иммобилизации. В конце концов, центральные депозитарии записали эти доходы как прибыль на своих счетах, и государства-члены начали повышать корпоративный налог на эту прибыль", – продолжил он.

В результате Еврокомиссия решила, что именно эти доходы следует использовать для помощи в восстановлении Украины. Но это является долгосрочной целью, добавил собеседник журналистов, а сейчас же Еврокомиссия сосредоточилась на том, чтобы выделить доходы от росактивов и "обезопасить" их.

"Краткосрочная цель состоит в том, чтобы убедиться, что это возможно, выполнив две задачи: заставив центральные депозитарии управлять и регистрировать отдельно все эти доходы, чтобы их можно было четко идентифицировать в своих системах бухучета, и, во-вторых, эту чистую прибыль с сегодняшнего дня будет запрещено распределять среди акционеров или других третьих сторон – она должна оставаться в центральном депозитарии", – пояснил высокопоставленный чиновник ЕС.

Хотя он воздержался от конкретных оценок доходов от этих активов, по данным Financial Times, Евросоюз намерен привлечь 15 миллиардов евро из замороженных активов России для оказания финансовой помощи Украине.