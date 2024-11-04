Международные резервы Армении снизились до $3,574 млрд

Международные резервы (ВМР) Армении к октябрю 2024 года сократились на 14,2% в годовом исчислении, составив $3,574 млрд. Об этом сообщает FinPort.

Это существенное снижение на $592,2 млн контрастирует с ростом на 11,4% годом ранее и отдаляет показатель от исторического максимума в $4,2 млрд, зафиксированного в августе 2023 года.

Основную часть резервов составляют внешние активы в свободно конвертируемой валюте (СКВ) – $3,565 млрд, тогда как на специальные права заимствования (SDR) в МВФ приходится $9,2 млн. За год внешние активы в СКВ уменьшились на 14,4%, при этом доля SDR выросла в 15,3 раза.

За первые девять месяцев 2024 года ВМР показали незначительное снижение на 0,8% ($28,3 млн), что было вызвано сокращением внешних активов в СКВ на 1%. При этом доля SDR в МВФ увеличилась в 17,5 раз. В третьем квартале наблюдался рост ВМР на 6,5% ($219,4 млн).

В течение 2024 года динамика резервов была неравномерной: снижение на 11% в январе-мае сменилось ростом на 12% в июне-августе, после чего в сентябре вновь наметился спад на 1%.

Как сообщает FinPort, в октябре 2024 года МВФ объявил о предоставлении Армении дополнительных 18,4 млн SDR (около $24,5 млн) в рамках соглашения о резервном кредите stand-by.

После утверждения Исполнительным советом МВФ в декабре общая сумма доступных средств составит 92 млн SDR (около $122,7 млн), которые будут направлены на погашение дефицита государственного бюджета Армении 2024 года.

При этом доля банковского золота в международных резервах Армении остается нулевой с декабря 2003 года.