Валовые международные резервы Армении за год снизились на 17,3%

Согласно данным Центрального банка Армении, валовые международные резервы (ВМР) страны к августу 2024 года сократились на 17,3% в годовом исчислении, достигнув $3,411 млрд.

Как сообщает АрмИнфо, это снижение составило $715 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основная часть ВМР - $3,404 млрд - приходится на внешние активы в свободно конвертируемой валюте (СКВ), в то время как доля специальных прав заимствования (SDR) в МВФ составила $7,8 млн.

За первые семь месяцев 2024 года ВМР уменьшились на 5,3% или $191,1 млн. Это снижение было вызвано главным образом сокращением внешних активов в СКВ на 5,5%.

Аналитики АрмИнфо отмечают, что в течение первого полугодия 2024 года Центробанк Армении провел валютные интервенции только во втором квартале, скупив валюту на общую сумму $256,5 млн.

Несмотря на общее снижение резервов, в июне 2024 года Совет МВФ открыл Армении доступ к дополнительным 18,4 млн SDR (около $24,5 млн) в рамках соглашения stand-by.