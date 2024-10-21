Последнее обновление: 21.10.2024 18:00

Нацбанк Беларуси продлил до конца ноября действие значений РВСР

Национальный банк Беларуси продлил действие августовских значений расчетных величин стандартного риска (РВСР) на ноябрь 2024 года.

Как сообщается на сайте регулятора, по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам (за исключением льготных), составит 12,50% годовых.

По новым кредитам в национальной валюте, предоставленным физическим лицам (за исключением льготных), – 17,71% годовых.

Расчетные величины стандартного риска — показатель уровня процентной ставки по кредитам, превышение которого не приветствуется регулятором и указывает на рисковую политику, проводимую банком.

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